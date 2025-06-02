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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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В Японии бум на здоровый образ жизни: мужчины настойчиво омолаживаются

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Японские мужчины, в возрасте 20-40 лет, активно борются со старением. Они прибегают к диетам, спорту, косметическим процедурам, чтобы выглядеть моложе и иметь преимущества в карьере.

В Японии бум на здоровый образ жизни: мужчины настойчиво омолаживаются

Все больше мужчин в Японии переходят на здоровый образ жизни с соблюдением строгого распорядка в ожесточенной борьбе со старением. От одного замороженного овощного блюда в день до косметических процедур, они расширяют инструменты сохранения молодости и поражают достигнутыми результатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Описанная тенденция приобретает широкое распространение и пользуется наибольшей популярностью среди мужчин 20-40 лет.

В частности, один из них, 33-летняя Аки, считает, что молодой вид расширяет различные возможности людей, в частности, романтические. А также обеспечивает больше доверия и внимания от коллег и руководства на работе.

Одержимость мужчины молодым видом началась десять лет назад после язвительного замечания начальника о том, что его редкие волосы делают его старым. Примерно в то же время он пережил разрыв отношений.

Полон решимости изменить ситуацию, Аки разработал для себя строгую процедуру борьбы со старением.

Он ежедневно пользуется солнцезащитным кремом, независимо от дождя или солнца, не курит, не пропускает вечерние прогулки, регулярно занимается спортом и посещает салоны красоты для ухода за кожей. Он также регулярно проходит обследование желудка.

Аки говорит, что его кожа выглядит такой же молодой, как и 10 лет назад. Для него оставаться молодым - это не только внешний вид, но и контроль над своей жизнью.

Люди стали намного добрее ко мне после того, как моя внешность изменилась. Молодой вид дает мне преимущество как в карьере, так и в личной жизни

 – рассказал он.

Другой мужчина, назвавшийся Анхоном, имеет только один прием пищи в день, состоящий из замороженных овощей со специями, чтобы выглядеть молодо. Он делает это уже пять лет. По его мнению, внешность может непосредственно влиять на социальный статус человека.

Он начал заниматься борьбой со старением в возрасте 19 лет. И потратил уже более 140 000 долларов США на косметические процедуры, фитнес, питание, моду и другие мероприятия, посвященные внешнему виду.

Его распорядок дня включает регулярный прием пищевых добавок, лекарства против выпадения волос, процедуры ухода за кожей и услуги личного фитнес-тренера.

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Напомним

Ранее стало известно, что Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился.

Лилия Набока

Лилия Набока

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