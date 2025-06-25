День таможенника Украины и Всемирный день витилиго: что еще отмечают 26 июня

Сегодня, 26 июня отмечают День таможенника Украины и Всемирный день витилиго - нарушение пигментации кожи, которое вызывает ее обесцвечивание, пишет УНН.

День таможенника Украины

День таможенника Украины - это государственный профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 25 июня. Он был официально установлен в 2020 году. Ранее же, с 1991 по 2020 год, в этот день праздновали День таможенной службы Украины. В 1991 году в Украине действовали 25 таможен и около 50 пунктов пропуска: 29 для автомобильного транспорта, 14 железнодорожных, 4 авиационных и около 18 водных пунктов. Основная часть этих таможен была расположена на юге и западе страны.

Сегодня этот праздник призван подчеркнуть важность работы таможенников. К их обязанностям относится контроль грузов, ввозимых в страну, а также изъятие запрещенных или незаконных предметов. Особенно во время войны роль таможенников стала чрезвычайно важной.

Международный день моряка

Ежегодно 25 июня отмечается Международный день моряка, установленный в 2010 году по инициативе Международной морской организации (ИМО), являющейся структурой ООН. Этот праздник призван выразить благодарность всем морякам за их вклад в глобальную экономику и гражданское общество, а также за те риски и жертвы, которые они несут в своей профессиональной деятельности.

Большинство вещей, которые мы используем каждый день, так или иначе связаны с морскими перевозками. По оценкам ИМО, около 90% мировой торговли осуществляется именно морем. Профессия моряка, несмотря на свою опасность, имеет давнюю историю и традиции, которые чтятся по сей день.

Международный день моряка посвящен прежде всего работникам торгового флота - военные моряки имеют отдельный профессиональный праздник. В этот день ООН обычно уделяет внимание насущным вопросам в сфере мореплавания. Одной из главных проблем остается пиратство, в частности в водах у побережья Африки, где суда и их экипажи до сих пор не имеют гарантированной защиты.

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Мусульманский Новый год

Мусульманский Новый год в 2025 году будет отмечаться 26 июня. Этот праздник знаменует начало нового года по исламскому лунному календарю и начинается вечером накануне первого дня месяца Мухаррам - 25 июня. Иногда его также называют Арабским Новым годом, Исламским Новым годом или Новым годом Хиджры.

Мусульманский Новый год является важным событием для верующих, ведь открывает новый календарный цикл, начинающийся с месяца Мухаррам. Ислам, вторая по численности религия в мире после христианства, базируется на вере в единого Бога и признании пророка Мухаммеда как Его посланника. Исторически этот праздник связан с Хиджрой - миграцией пророка Мухаммеда в 622 году из Мекки в Ятриб (ныне Медина), которая символизирует как физическое, так и духовное начало новой эпохи для мусульман.

Празднование Мусульманского Нового года сопровождаются молитвами, размышлениями над духовными ценностями и чествованием исторического наследия.

Всемирный день витилиго

25 июня в мире отмечают Всемирный день витилиго - кожного заболевания, вызывающего появление обесцвеченных участков на теле. Этот день призван повысить осведомленность о болезни и поддержать людей, живущих с этим диагнозом.

Витилиго является хронической болезнью, при которой из-за потери или снижения активности пигментных клеток - меланоцитов - на коже возникают белые пятна. Нарушение пигментации часто провоцируется эмоциональными потрясениями, нарушениями работы эндокринной системы или другими физиологическими факторами. Чаще всего пятна появляются на лице, шее, руках и имеют тенденцию расширяться и сливаться между собой.

Болезнь может проявиться в любом возрасте, но чаще всего возникает у молодежи до 20 лет. Витилиго не угрожает жизни, не вызывает физических страданий, однако часто вызывает психологический дискомфорт из-за изменения внешности. Лечение требует длительного времени - от нескольких месяцев до нескольких лет - и включает как традиционные медицинские подходы, так и народные методы. Однако ни один из них не гарантирует полного восстановления пигментации.

Самое важное - осознавать, что витилиго не является заразным или опасным для общего здоровья. Людям с таким диагнозом чрезвычайно важна поддержка, принятие и понимание, чтобы уменьшить психологическую нагрузку и сохранить внутреннее равновесие.

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День святой преподобной мученицы Февронии

25 июня православная церковь чтит память святой мученицы Февронии, чья жизнь стала примером глубокой веры и духовной стойкости. Она с детских лет росла в монастыре в городе Сиваполи, где наставницей и духовной опекункой была ее тетя - игуменья Вриенна.

Игуменья установила для нее особый устав: непрерывные молитвы, строгий пост и ежедневное изучение Священного Писания. Со временем Феврония стала не только образцом монашеского послушания, но и учителем для других. Однажды к ней пришла молодая вдова Эрия - знатная язычница. Под влиянием искренней молитвы и духовного наставления Февронии, женщина обратилась в христианство и впоследствии привела к вере и своих родных.

Но вера Февронии привлекла и гнев преследователей. Она подверглась жестоким пыткам, однако не отреклась от Христа. В конце концов, святая отдала жизнь за свою веру, став мученицей. В день ее памяти в ее монастыре совершаются торжественные богослужения. По свидетельствам монахинь, во время ночной молитвы они видели образ Февронии на ее месте в храме. Ее мощи, хранящиеся в обители, известны как источник многочисленных чудес и исцелений.

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