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россияне хотят вывезти из костела в Бердянске уникальный орган - ЦНС

Киев • УНН

 • 444 просмотра

российская оккупационная администрация в Бердянске планирует демонтировать и вывезти в рф немецкий орган из местного римско-католического костела. Этот уникальный музыкальный инструмент, установленный в 2010 году, весит 4 тонны и имеет более тысячи труб.

россияне хотят вывезти из костела в Бердянске уникальный орган - ЦНС

Оккупационная администрация в Бердянске планирует демонтировать и вывезти в россию немецкий орган из местного римско-католического костела. Уникальный музыкальный инструмент, весящий 4 тонны и имеющий более тысячи труб, установили в святыне в 2010 году. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, со времени оккупации города в 2022 году богослужения в костёле не проводятся, а само помещение находится под контролем захватчиков. 

Оккупационные власти Бердянска планируют вывезти из римско-католического костёла немецкий орган, установленный там в 2010 году. Инструмент имеет более 1000 труб и весит 4 тонны. По сообщению, враг хочет демонтировать орган и перевезти его в РФ. Сам костёл был захвачен ещё в 2022 году, с тех пор службы в нём прекращены 

- говорится в сообщении.

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Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаКриминал и ЧП
Бердянск
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