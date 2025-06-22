россияне хотят вывезти из костела в Бердянске уникальный орган - ЦНС

Оккупационная администрация в Бердянске планирует демонтировать и вывезти в россию немецкий орган из местного римско-католического костела. Уникальный музыкальный инструмент, весящий 4 тонны и имеющий более тысячи труб, установили в святыне в 2010 году. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, пишет УНН.

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Как сообщается, со времени оккупации города в 2022 году богослужения в костёле не проводятся, а само помещение находится под контролем захватчиков.

Оккупационные власти Бердянска планируют вывезти из римско-католического костёла немецкий орган, установленный там в 2010 году. Инструмент имеет более 1000 труб и весит 4 тонны. По сообщению, враг хочет демонтировать орган и перевезти его в РФ. Сам костёл был захвачен ещё в 2022 году, с тех пор службы в нём прекращены - говорится в сообщении.

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