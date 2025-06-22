росіяни хочуть вивезти з костелу у Бердянську унікальний орган - ЦНС

Окупаційна адміністрація в Бердянську планує демонтувати і вивезти до росії німецький орган із місцевого римсько-католицького костелу. Унікальний музичний інструмент, що важить 4 тонни та має понад тисячу труб, встановили у святині 2010 року. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву пишу УНН.

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Як повідомляється, з часу окупації міста у 2022 році богослужіння в костелі не проводяться, а саме приміщення перебуває під контролем загарбників.

Окупаційна влада Бердянська планує вивезти з римсько-католицького костелу німецький орган, встановлений там у 2010 році. Інструмент має понад 1000 труб і важить 4 тонни. За повідомленням, ворог хоче демонтувати орган і перевезти його до рф. Сам костел було захоплено ще у 2022 році, з того часу служби в ньому припинені - ідеться у дописі.

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