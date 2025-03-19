День клієнта, вшанування святих Хризанта та Дарії: що ще відзначають 19 березня

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29592 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 44983 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50131 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56103 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68246 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 56973 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56110 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120212 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82001 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226686 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88612 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21280 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18155 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16949 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18512 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88645 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120212 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226686 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403644 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396042 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11159 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16968 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18174 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21301 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75286 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

День клієнта, вшанування святих Хризанта та Дарії: що ще відзначають 19 березня

Київ • УНН

 • 11574 перегляди

19 березня відзначають День клієнта, Міжнародний день "Почитай мені". Вшановують пам’ять мучеників Хризанта і Дарії, які проповідували християнство.

День клієнта, вшанування святих Хризанта та Дарії: що ще відзначають 19 березня

Сьогодні, 19 березня світ відзначає Міжнародний день клієнта, головною метою якого є відзначити важливість клієнтів для бізнесу та організацій, пише УНН.

Міжнародний день клієнта

Щороку світ відзначає Міжнародний день клієнта - популярне свято, що підкреслює важливість клієнтів у будь-якому бізнесі. Це свято було засноване в Литві у 2010 році за ініціативою однієї з компаній, що прагнула висловити вдячність своїм клієнтам за довіру та підтримку. Відзначення цього дня нагадує про необхідність надання якісних послуг, побудови довгострокових відносин і задоволення потреб клієнтів, що є ключем до успіху будь-якої організації чи бренду.

Підвищення податків для ФОПів не планується - Мінфін17.03.25, 10:58 • 63764 перегляди

Міжнародний день "Почитай мені"

Це свято відзначають для того, щоб заохотити дітей та дорослих до читання. Це день, коли батьки, вчителі, бібліотекарі та інші дорослі читають дітям книги, аби розвивати їхню уяву, інтелект і мовні навички. Це також відмінна нагода звернути увагу на важливість читання для особистісного розвитку і встановлення зв’язку між поколіннями через літературу.

Міжнародний день "Почитай мені" був заснований Фондом "Child Writes Foundation" з метою боротьби з неписьменністю серед дорослих і прищеплення любові до читання дітям. Фонд визнає, що грамотність серед дорослого населення залишається глобальною проблемою, і обрав читання вголос дітям як ключову стратегію для розвитку ранньої грамотності. 

Свято зазвичай проходить в навчальних закладах, бібліотеках і будинках культури. У цей день проводяться різноманітні заходи, які мотивують дітей до читання, такі як театралізовані вистави за мотивами книг, зустрічі з авторами, конкурси на кращого читця та інші активності.

Твори Тараса Шевченка вперше перекладено бенгальською мовою12.03.25, 00:22 • 17621 перегляд

Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі

Це ініціатива, що проводиться з метою підвищення обізнаності про важливість взаємної поваги та обережності на дорозі. Цей тиждень наголошує на значенні ввічливості серед водіїв, пішоходів та велосипедистів для зниження кількості дорожньо-транспортних пригод. Учасники кампанії закликають до дотримання правил дорожнього руху, терпимості та відповідальності на дорогах, нагадуючи, що доброта за кермом може врятувати життя.

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог18.03.25, 12:29 • 125809 переглядiв

День таксономіста

Це міжнародне свято, присвячене всім фахівцям, які займаються класифікацією та систематизацією живих організмів. Таксономісти вивчають різноманіття життя на Землі, розподіляючи організми на категорії, такі як види, роди, родини та інші таксономічні групи. Це свято відзначає важливу роль таксономії в науці, адже правильне визначення і класифікація видів є основою для багатьох досліджень у біології, екології та медицині.

Популяція метеликів у США зменшилась на 22% - що це означає для екосистеми?07.03.25, 13:33 • 11213 переглядiв

Вшанування памʼяті святих мучеників Хризанта і Дарії

19 березня церква вшановує пам’ять святих мучеників Хрисанфа та Дарії. Святий Хрисанф, родом із язичницької сім’ї, отримав гарну освіту і, читаючи книги про християнство, вирішив прийняти віру. Його охрестив пресвітер Карпофор, і після цього він став відкрито проповідувати Євангеліє. Хоча батько намагався відвернути сина від християнства, навіть влаштувавши йому шлюб із жрицею богині Афіни, святий Хрисанф зумів навернути свою дружину Дарію до Христової віри. Разом вони вирішили вести цнотливе життя і проповідувати християнські цінності.

Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити02.03.25, 20:15 • 413464 перегляди

Їхні дії викликали обурення серед місцевих городян, і вони поскаржилися єпарху Келеріну, що святі проповідують безшлюбність. Хрисанф і Дарія були заарештовані і піддані тортурам. Святий Хрисанф витримав всі муки, і навіть трибун Клавдій, що його катував, увірував у Христа і прийняв хрещення. Всі, хто прийняв віру, були страчені наказом імператора Нумеріана. Свята Дарія пережила жорстокі випробування, зокрема перебування в рабстві, де її охороняв лев, посланий Богом.

Ці мученики стали символом віри, мужності та відданості Христу, їхні тіла були поховані поблизу печери, і місце їхнього поховання стало святим для християн. Пам’ять про святих Хрисанфа та Дарію залишається важливою частиною християнського календаря.

Іменини за новим церковним календарем сьогодні відзначають Софія, Інокентій, Дмитро, Іван, Дарина.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29