День Дональда Дака та друзів: що ще святкують сьогодні

Сьогодні, 9 червня відзначається Міжнародний день друзів та День Дональда Дака, передає УНН.

День Дональда Дака

Національний день Дональда Дака 9 червня відзначається в день народження кумедного анімаційного персонажа, відомого як Дональд Дак.

Дональд Дак вперше з'явився на екрані 9 червня 1934 року у фільмі "Мудра курочка", одразу ставши культовим символом як в анімації, так і вдома. Зазвичай одягнений у костюм матроса з кепкою та чорною або червоною краваткою-метеликом, Дональд Дак найбільш відомий своєю напівзрозумілою мовою, а також бешкетною та дратівливою особистістю. Відомий своїм запальним характером, Дональд Дак, здається, крякає, пробираючись крізь купу невдач. Однак, попри свою запальність, Дональд Дак — люблячий персонаж із добрим серцем.

З 1934 року персонаж Дональда Дака з'являвся на екрані та в друкованих виданнях, з'являючись у понад 190 фільмах, незліченних коміксах і книгах, більше, ніж будь-який інший персонаж Disney. Фактично, він з'являвся в більшій кількості фільмів, ніж будь-який інший персонаж Disney. У 2002 році TV Guide оголосив Дональда Дака одним із 50 найвидатніших мультяшних персонажів усіх часів. Його "акторська" кар'єра принесла йому премію "Оскар" та зірку на Голлівудській алеї слави.

Міжнародний день друзів

Це день у кількох країнах, присвячений святкуванню дружби. Спочатку його просувала індустрія вітальних листівок. Дані з сайтів соціальних мереж свідчать про відродження інтересу до Дня дружби, яке, можливо, зросло з поширенням інтернету, особливо в Індії, Бангладеш та Малайзії. Мобільні телефони, цифровий зв'язок та соціальні мережі сприяли популяризації цього звичаю. Ті, хто просуває цей день у Південній Азії, пояснюють, що традиція присвячувати день на честь друзів виникла у Сполучених Штатах у 1935 році.

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Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому

Всесвітній день боротьби з антифосфоліпідним синдромом антитіл (АФС) щорічно відзначається 9 червня, і його метою є підвищення обізнаності про це рідкісне аутоімунне захворювання. Цей день також покликаний підтримати людей з АФС.

Антифосфоліпідний синдром (АФС) - це захворювання, що викликане аутоантитілами до білково-фосфоліпідних комплексів, та проявляється венозним або артеріальним тромбозом і акушерською патологією.

5 симптомів АФС:

⦁ інсульт у молодому віці;

⦁ транзиторна ішемічна атака (ТІА);

⦁ червоний висип;

⦁ хронічний головний біль та мігрень;

⦁ кровотеча з носа та ясен.

Церковні свята

За церковним календарем сьогодні День пам’яті архієпископа Олександрійського, святого Кирила, який жив у ІV-V століттях.

Кирило був проповідником та богословом, написав багато творів на християнську тематику, рішуче боровся з єретиками у лавах церкви, головував на Третьому Вселенському соборі в Ефесі.

Іменини 9 червня святкують Кирило, Олександр. Олексій, Марія, Марфа.

З 9 по 15 червня – Троїцький тиждень.