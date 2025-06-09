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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
8 июня, 14:44 • 21170 просмотра

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День Дональда Дака и друзей: что еще празднуют сегодня

Киев • УНН

 • 636 просмотра

9 июня отмечают день рождения Дональда Дака, известного персонажа Disney. Также сегодня Международный день друзей, Всемирный день антифосфолипидного синдрома.

День Дональда Дака и друзей: что еще празднуют сегодня

Сегодня, 9 июня отмечается Международный день друзей и День Дональда Дака, передает УНН.

День Дональда Дака

Национальный день Дональда Дака 9 июня отмечается в день рождения забавного анимационного персонажа, известного как Дональд Дак.

Дональд Дак впервые появился на экране 9 июня 1934 года в фильме "Мудрая курочка", сразу став культовым символом как в анимации, так и дома. Обычно одетый в костюм матроса с кепкой и черным или красным галстуком-бабочкой, Дональд Дак наиболее известен своим полупонятным языком, а также озорной и раздражительной личностью. Известный своим вспыльчивым характером, Дональд Дак, кажется, крякает, пробираясь сквозь кучу неудач. Однако, несмотря на свою вспыльчивость, Дональд Дак - любящий персонаж с добрым сердцем.

С 1934 года персонаж Дональда Дака появлялся на экране и в печатных изданиях, появляясь в более чем 190 фильмах, бесчисленных комиксах и книгах, больше, чем любой другой персонаж Disney. Фактически, он появлялся в большем количестве фильмов, чем любой другой персонаж Disney. В 2002 году TV Guide объявил Дональда Дака одним из 50 самых выдающихся мультяшных персонажей всех времен. Его "актерская" карьера принесла ему премию "Оскар" и звезду на Голливудской аллее славы.

Международный день друзей

Это день в нескольких странах, посвященный празднованию дружбы. Первоначально его продвигала индустрия поздравительных открыток. Данные с сайтов социальных сетей свидетельствуют о возрождении интереса ко Дню дружбы, которое, возможно, возросло с распространением интернета, особенно в Индии, Бангладеш и Малайзии. Мобильные телефоны, цифровая связь и социальные сети способствовали популяризации этого обычая. Те, кто продвигает этот день в Южной Азии, объясняют, что традиция посвящать день в честь друзей возникла в Соединенных Штатах в 1935 году.

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Всемирный день антифосфолипидного синдрома

Всемирный день борьбы с антифосфолипидным синдромом антител (АФС) ежегодно отмечается 9 июня, и его целью является повышение осведомленности об этом редком аутоиммунном заболевании. Этот день также призван поддержать людей с АФС.

Антифосфолипидный синдром (АФС) - это заболевание, вызванное аутоантителами к белково-фосфолипидным комплексам, и проявляется венозным или артериальным тромбозом и акушерской патологией.

5 симптомов АФС:

⦁ инсульт в молодом возрасте;

⦁ транзиторная ишемическая атака (ТИА);

⦁ красная сыпь;

⦁ хроническая головная боль и мигрень;

⦁ кровотечение из носа и десен.

Церковные праздники

По церковному календарю сегодня День памяти архиепископа Александрийского, святого Кирилла, который жил в IV-V веках.

Кирилл был проповедником и богословом, написал много произведений на христианскую тематику, решительно боролся с еретиками в рядах церкви, председательствовал на Третьем Вселенском соборе в Эфесе.

Именины 9 июня празднуют Кирилл, Александр. Алексей, Мария, Марфа.

С 9 по 15 июня – Троицкая неделя.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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