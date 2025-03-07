День BMW, День подяки співробітникам: що ще відзначають 7 березня

Сьогодні, 7 березня, у світі відзначають День BMW – неофіційне свято, присвячене німецькому автоконцерну Bayerische Motoren Werke (BMW), пише УНН.

7 березня у світі відзначають День BMW. Саме цього дня у 1916 році була заснована компанія, яка згодом стала одним із лідерів автомобільної індустрії.

Історія компанії BMW почалася ще в 1910 році, коли Густав Отто заснував компанію Otto Flugmaschinenfabrik в Баварії. Однак на той момент компанія спеціалізувалася на виробництві авіаційних двигунів. У 1916 році після реорганізації вона отримала назву Bayerische Flugzeugwerke AG, а вже через шість років, у 1922 році, компанія була перейменована в Bayerische Motoren Werke (BMW) — назву, яку ми знаємо і сьогодні. Однак основу для BMW заклав Карл Рапп, який у 1913 році заснував компанію Rapp Motorenwerke GmbH, яка згодом і стала частиною майбутнього гіганта автомобільної промисловості.

BMW відзначається безліччю інновацій у сфері автомобільної та авіаційної промисловості. Одним з найбільших досягнень компанії став чотирициліндровий двигун M10, який з’явився на ринку в 1962 році. Цей двигун став важливим кроком у розвитку автомобільної індустрії і дозволив BMW зміцнити свої позиції на ринку.

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День подяки співробітникам

Щорічно в першу п’ятницю березня у світі відзначають День подяки співробітникам. Це свято з’явилося у 1995 році за ініціативи Боба Нельсона, члена Recognition Professionals International, і з того часу набуло популярності серед компаній, які цінують своїх працівників.

Основна мета цього дня — привернути увагу роботодавців до внеску кожного співробітника в успіх компанії. Дослідження показують, що поважне ставлення та визнання досягнень позитивно впливають на мотивацію підлеглих, підвищують продуктивність та створюють комфортну атмосферу в колективі.

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Всесвітній день поля

7 березня також відзначається Всесвітній день поля – свято, яке підкреслює важливість сільського середовища для соціального, екологічного та економічного розвитку.

Свято було започатковане в Аргентині у XX столітті і спочатку мало національний характер. Проте з часом його популярність поширилася на інші країни Латинської Америки, а згодом – і на весь світ.

Всесвітній день поля – це визнання внеску фермерів і сільських громад у забезпечення продовольчої безпеки, охорону довкілля та підтримку стабільної економіки.

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День бути почутим

7 березня — День бути почутим, який нагадує про важливість висловлювання своїх думок і переконань, а також про право кожної людини бути почутою. Це день, коли ми маємо нагоду звернути увагу на важливість комунікації в нашому житті. Іноді ми боїмося висловити свою думку або не отримуємо достатньої уваги, але саме сьогодні можна зібратися з силами і поділитися тим, що важливо для вас.

Всесвітній день молитви

В цей день цьогоріч відзначається Всесвітній день молитви. Це міжнародний день, який традиційно проводять у першу п’ятницю березня. Свято має на меті об’єднати людей з різних культур та релігій для спільної молитви та підтримки один одного в дусі. В різних країнах цей день зазвичай супроводжується молитовними зустрічами, молитвами за мир, а також акціями підтримки та допомоги нужденним.

Всесвітній день молитви має на меті також нагадати про важливість духовного єднання та віри в часи труднощів, а також зміцнити глобальні зв’язки через спільні молитви, незалежно від релігійних чи культурних відмінностей.

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Церква в цей день відзначає памʼять священномучеників Херсонеських: Василія, Єфрема та інших. Ці святі проповідували християнство на території Північного Причорномор’я в IV столітті і стали мучениками за свою віру в місті Херсонесі Таврійському.

Священномученики Василій, Єфрем, Євгеній, Елпідій, Агафодор, Етер і Капітон проповідували Євангеліє в регіоні від Дунаю до Дніпра, включаючи Крим. Вони стали одним із перших проповідників християнства в цих землях, і їхня діяльність передувала Хрещенню Русі.

Віру в Христову проповідь активно підтримували святі, попри опір язичників, які заселяли Крим. У IV столітті в Херсонесі була заснована єпископська кафедра, і саме в цей період почалося поширення християнства у Криму.

Святий Єфрем, після прибуття до Херсонеса, продовжив проповідь і поширення віри серед народів, що жили вздовж Дунаю. Однак під час гонінь він був обезголовлений. Проповідь продовжив його сподвижник, святий Василій, який також зустрічав спротив, але не припиняв своєї місіонерської діяльності.

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Одним із великих чудес, яке сталося за молитвами святого Василія, було воскресіння сина знатного жителя Херсонеса. Після цього багато язичників увірували і прийняли хрещення.

Цей день є важливою частиною християнської традиції, нагадуючи про віру, жертовність і подвижницьке служіння святителів, які стали прикладом для багатьох поколінь.

Іменини за новим календарем в цей день святкують Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло, Антоніна, Ганна, Катерина, Марія, Надія, Оксана.