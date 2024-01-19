Дефіциту електроенергії не спостерігається - Міненерго

Дефіциту електроенергії в Україні не спостерігається, два блоки ТЕС підключено до роботи після ремонту, повідомили у п'ятницю у Міненерго, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано та не передбачається на поточну добу. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також на поточну добу планується імпорт електроенергії", - повідомили у Міненерго у Telegram.

Як зазначається, після короткострокового ремонту до роботи підключено два блоки ТЕС, водночас в аварійний ремонт виведено одну одиницю генеруючого обладнання.

Через технічні проблеми короткостроково вимикалось живлення сонячної електростанції на Дніпропетровщині. Лінію заживлено, станція відновила навантаження.

"Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - наголосили у міністерстві.

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У Міненерго вказали при цьому, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).

"Закликаємо споживати електроенергію розумно і відповідально", - ідеться у повідомленні.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6836 МВ*год, експорту не передбачається.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.