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Дефіцит електроенергії зберігається в окремі години, споживання падає через потепління - Укренерго

Дефіцит електроенергії зберігається в окремі години, споживання падає через потепління - Укренерго

Київ • УНН

 • 67736 перегляди

Енергосистема України залишається дефіцитною в певні години через пошкодження від російських ракетних ударів.

В енергосистемі України в окремі години зберігається дефіцит, та споживання зменшується через потепління, повідомили в понеділок в НЕК "Укренерго", закликавши продовжувати економити електроенергію, пише УНН.

Деталі

"В енергосистемі в окремі години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів", - вказали в Укрегерго.

Вчора, у неділю, 28 квітня, добовий максимум споживання, як вказано, був на 6,2% нижчим, ніж в попередню неділю, 21 квітня. Сьогодні, 29 квітня, станом на 10:30, як повідомляється, споживання на 12% нижче, ніж у цей же час в попередній робочий день – п’ятницю, 26 квітня.

Як зазначається, сонячна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ. Вчора їх робота навіть обмежувалась.

"Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 204 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - зазначили при цьому в НЕК.

Негода, як вказано, залишила без електропостачання 1 населений пункт в Дніпропетровській області. Тривають ремонтні роботи.

З інших причин на ранок знеструмлені 406 населених пунктів.

Ворог атакував об'єкт енергетики на сході, Польщі надавали аварійну допомогу, є обмеження у двох областях - Міненерго29.04.24, 11:00 • 21495 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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