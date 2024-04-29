Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

В энергосистеме Украины в отдельные часы сохраняется дефицит, и потребление уменьшается из-за потепления, сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", призвав продолжать экономить электроэнергию, пишет УНН.

Детали

"В энергосистеме в отдельные часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", - указали в Укрегерго.

Вчера, в воскресенье, 28 апреля, суточный максимум потребления, как указано, был на 6,2% ниже, чем в предыдущее воскресенье, 21 апреля. Сегодня, 29 апреля, по состоянию на 10:30, как сообщается, потребление на 12% ниже, чем в это же время в предыдущий рабочий день - пятницу, 26 апреля.

Как отмечается, солнечная погода способствует активной работе электростанций на ВИЭ. Вчера их работа даже ограничивалась.

"В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточены около 204 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - отметили при этом в НЭК.

Непогода, как указано, оставила без электроснабжения 1 населенный пункт в Днепропетровской области. Продолжаются ремонтные работы.

По другим причинам на утро обесточены 406 населенных пунктов.

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