Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  68645 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  160428 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  140687 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  179515 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159010 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141918 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126444 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97172 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85596 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154024 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

Энергосистема Украины остается дефицитной в определенные часы из-за повреждений от российских ракетных ударов.

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Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго

В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

Польские протестующие разблокировали границу с Украиной после переговоров, а следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая.

Экономика •   •  10146 просмотра
В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая

В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

ЕС и США выразили обеспокоенность новым законом Ирака, криминализирующим ЛГБТК+ отношения до 15 лет заключения, раскритиковав его как угрозу правам и свободам человека.

Новости Мира •   •  7664 просмотра
В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке

Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пока рано говорить о том, что россия может открыть новые линии фронта на севере, несмотря на наращивание и перегруппировку войск противника на харьковском направлении.

Война •   •  9903 просмотра
Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов

Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Поезд, следовавший из Фирмини в Лион, столкнулся с камнями из-за проседания склона, вызванного сильными дождями, в результате чего были эвакуированы около 200 пассажиров, два человека получили незначительные травмы.

Новости Мира •   •  8110 просмотра
Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения

Во время попыток незаконного пересечения границы погибло более 30 человек, большинство из которых утонули в горной реке, причем некоторые смерти также произошли в отдаленных горных районах.

Общество •   •  10186 просмотра
Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения

В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

Помощники нотариуса в Киеве заверили более 2 000 документов с использованием его электронной цифровой подписи, пока он находился за границей.

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В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

Около тысячи граждан Таджикистана, включая студентов, содержатся в ненадлежащих санитарных условиях в московских аэропортах, пытаясь легально въехать в россию, а некоторых из них отправляют обратно на родину.

Новости Мира •   •  8305 просмотра
В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.

Новости Мира •   •  9161 просмотра
Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя - мариупольскую коллегиум-школу № 1, которая пережила две мировые войны. Сделали они это, чтобы уничтожить доказательства своих обстрелов гражданских объектов и переписать историю Мариуполя.

Общество •   •  17769 просмотра
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя