ДБР заявило про підозру силовику, який бив лежачого активіста під час сутичок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Слідчі Центрального апарату Державного Бюро Розслідувань повідомили про підозру працівнику Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції Києва у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, під час затримання представника активістів, інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку першої заступниці Директора ДБР Ольги Варченко.
Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних справ підслідних ДБР.
“За результатами досудового розслідування встановлено, що працівник поліції, ображаючи особисту гідність одного з активістів, умисно вчинив дії, які:
— явно виходять за межі його наданих йому прав та повноважень;
— супроводжувалися насильством”, — зазначила вона у повідомленні.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. “У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. Досудове розслідування триває”, — додала Варченко.
Нагадуємо, за фактом побиття активістів правоохоронцями Генеральна прокуратура України готує підозру. Про це повідомив голова ГПУ Юрій Луценко у Facebook.