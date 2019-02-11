ГБР заявил о подозрении силовику, который бил лежащего активиста во время столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции Киева в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании представителя активистов, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу первой заместительницы директора ГБР Ольги Варченко.
Процессуальное руководство уголовного производства осуществляется Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных дел подследственных ГБР.
“По результатам предварительного расследования установлено, что работник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые:
— явно выходят за пределы его предоставленных ему прав и полномочий;
— сопровождались насилием”, — отметила она в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. “В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается”, - добавила Варченко.
Напоминаем, по факту избиения активистов правоохранителями Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение. Об этом сообщил председатель ГПУ Юрий Луценко в Facebook.