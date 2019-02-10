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Сутички у Києві: ГПУ готує підозру через побиття

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. За фактом побиття активістів правоохоронцями Генеральна прокуратура України готує підозру. Про це повідомив голова ГПУ Юрій Луценко у Facebook, передає УНН.

"Вчора одразу після перших повідомлень в соцмережах ГПУ порушила провадження про перевищення повноважень працівниками столичної поліції", - написав Генпрокурор.

За його словами, слідчі Державного бюро розслідувань мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та подальших дій поліцейських під райвідділком.

"Всю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами та кричав про Бандеру. Готуємо підозру. Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення РВ (райвідділку - ред.) Нацполіції", - додав Луценко.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб, яких затримали на одній з акцій з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом.

Згодом активістів, яких затримала поліція, відпустили.

Сьогодні за фактом дій правоохоронців під час затримання молодиків біля райвідділку у Києві розпочалося службове розслідування.

Крім того, після інциденту з побиттям активістів біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень - внесли до ЄРДР. Було сформовано слідчу групу із працівників ДБР.

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