Стычки в Киеве: ГПУ готовит подозрение из-за избиения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По факту избиения активистов правоохранителями Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.
"Вчера сразу после первых сообщений в соцсетях ГПУ возбудила производство о превышении полномочий работниками столичной полиции", - написал Генпрокурор.
По его словам, следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом.
"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение. Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения РО (райотдела - ред.) Нацполиции", - добавил Луценко.
Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторых с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троех полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.
Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.
Сегодня по факту действий правоохранителей во время задержания молодых людей возле райотдела в Киеве началось служебное расследование.
Кроме того, после инцидента с избиением активистов возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.