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Стычки в Киеве: ГПУ готовит подозрение из-за избиения

Киев  •  УНН

 • 10591 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. По факту избиения активистов правоохранителями Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.

"Вчера сразу после первых сообщений в соцсетях ГПУ возбудила производство о превышении полномочий работниками столичной полиции", - написал Генпрокурор.

По его словам, следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение. Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения РО (райотдела - ред.) Нацполиции", - добавил Луценко.

Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторых с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троех полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.

Сегодня по факту действий правоохранителей во время задержания молодых людей возле райотдела в Киеве началось служебное расследование.

Кроме того, после инцидента с избиением активистов возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.

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