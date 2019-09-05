ДБР розпочало набір оперативників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало набір на оперативників у бюро, після початку роботи яких ДБР зможе самостійно проводити оперативно-розшукові дії, без участі співробітників інших правоохоронних органів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
"Оголошено конкурс на 268 посад в оперативних підрозділах центрального апарату Державного бюро розслідувань. Прийом документів триватиме до 26 вересня включно", - повідомили у бюро.
Участь у конкурсі можуть взяти кандидати, які не мають досвіду роботи в правоохоронних органах.
"На початок цього конкурсу ми чекали 1,5 роки, адже Верховна Рада тривалий час не могла виправити технічну помилку в законі про ДБР. Весь цей час оперативний супровід у наших провадженнях здійснювали колеги-правоохоронці. Ми вдячні їм за співпрацю. З початком роботи власних оперативних підрозділів ми зможемо самі проводити оперативно-розшукові дії", – зауважив директор ДБР Роман Труба.
З його слів, наступним кроком має бути надання ДБР права на прослуховування.
До цього часу набір оперативних працівників до ДБР був неможливим через технічну помилку в профільному законі, який парламент виправив у травні цього року.