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Актуальне
ДБР розпочало набір оперативників

ДБР розпочало набір оперативників

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало набір на оперативників у бюро, після початку роботи яких ДБР зможе самостійно проводити оперативно-розшукові дії, без участі співробітників інших правоохоронних органів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.

"Оголошено конкурс на 268 посад в оперативних підрозділах центрального апарату Державного бюро розслідувань. Прийом документів триватиме до 26 вересня включно", - повідомили у бюро.

Участь у конкурсі можуть взяти кандидати, які не мають досвіду роботи в правоохоронних органах.

"На початок цього конкурсу ми чекали 1,5 роки, адже Верховна Рада тривалий час не могла виправити технічну помилку в законі про ДБР. Весь цей час оперативний супровід у наших провадженнях здійснювали колеги-правоохоронці. Ми вдячні їм за співпрацю. З початком роботи власних оперативних підрозділів ми зможемо самі проводити оперативно-розшукові дії", – зауважив директор ДБР Роман Труба.

З його слів, наступним кроком має бути надання ДБР права на прослуховування.

До цього часу набір оперативних працівників до ДБР був неможливим через технічну помилку в профільному законі, який парламент виправив у травні цього року.

Українські Національні Новини

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