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Данія надасть Україні рятувальну техніку для подолання наслідків повеней у західних областях

Данія надасть Україні рятувальну техніку для подолання наслідків повеней у західних областях

Київ • УНН

 • 13812 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Данська агенція з управління надзвичайними ситуаціями надасть Україні рятувальну техніку для ліквідації наслідків наймасштабніших за п’ятдесят років повеней на Заході України, що спричинили руйнування домівок, дамб, мостів, автомобільних доріг та порушення електропостачання, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужбу посольства Данії в Україні.

У посольстві нагадали, що скориставшись механізмом цивільного захисту Європейського Союзу, Україна подала запит на отримання рятувальної техніки, персонального захисного обладнання для ліквідаторів лиха та дронів для встановлення детальної географії повеней.

У відповідь на цей запит Данія передала державним органам України з надзвичайних ситуацій сорок два рятувальні шлеми, обладнані лампами, десять рятувальних тросів і два дрони, йдеться у повідомленні.

"Обладнання вже надіслане з міжнародного логістичного центру Данської агенції з управління надзвичайними ситуаціями у Гернінгу. Воно супроводжується уповноваженим представником агенції і має прибути до Львова вже вранці 3 липня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Червоний Хрест" погодився надати Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків затоплення у західних областях.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів і штаб-квартирах міжнародних організацій з проханням про допомогу в подоланні наслідків природного лиха на Заході країни.

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