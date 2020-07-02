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Дания предоставит Украине спасательную технику для преодоления последствий наводнений в западных областях

Дания предоставит Украине спасательную технику для преодоления последствий наводнений в западных областях

Киев  •  УНН

 • 13797 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Датское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями предоставит Украине спасательную технику для ликвидации последствий наиболее масштабных за пятьдесят лет наводнений на западе Украины, повлекшие разрушения домов, дамб, мостов, автомобильных дорог и нарушения электроснабжения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Дании в Украине.

В посольстве напомнили, что воспользовавшись механизмом гражданской защиты ЕС, Украина подала запрос на получение спасательной техники, персонального защитного оборудования для ликвидаторов бедствия и дронов для установления детальной географии наводнений.

В ответ на этот запрос Дания передала государственным органам Украины по чрезвычайным ситуациям сорок два спасательные шлемы, оборудованные лампами, десять спасательных тросов и два дроны, говорится в сообщении.

"Оборудование уже направлено по международному логистическому центру Датского агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Хернинг. Оно сопровождается уполномоченным представителем агентства и должно прибыть во Львов уже утром 3 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, "Красный Крест" согласился предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий затопления в западных областях.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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