Дания предоставит Украине спасательную технику для преодоления последствий наводнений в западных областях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Датское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями предоставит Украине спасательную технику для ликвидации последствий наиболее масштабных за пятьдесят лет наводнений на западе Украины, повлекшие разрушения домов, дамб, мостов, автомобильных дорог и нарушения электроснабжения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Дании в Украине.
В посольстве напомнили, что воспользовавшись механизмом гражданской защиты ЕС, Украина подала запрос на получение спасательной техники, персонального защитного оборудования для ликвидаторов бедствия и дронов для установления детальной географии наводнений.
В ответ на этот запрос Дания передала государственным органам Украины по чрезвычайным ситуациям сорок два спасательные шлемы, оборудованные лампами, десять спасательных тросов и два дроны, говорится в сообщении.
"Оборудование уже направлено по международному логистическому центру Датского агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Хернинг. Оно сопровождается уполномоченным представителем агентства и должно прибыть во Львов уже утром 3 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, "Красный Крест" согласился предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий затопления в западных областях.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе страны.