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Данія дасть громадянам авторське право на власні тіло та голос

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Данія стане першою європейською державою, яка законодавчо закріпить за громадянами авторські права на їхні біометричні дані. Цей крок спрямований на боротьбу з дипфейками та дозволить вимагати блокування контенту без згоди.

Данія дасть громадянам авторське право на власні тіло та голос

Данія першою в Європі запровадить законодавчу норму, відповідно до якої людина має авторське право на власне тіло, риси обличчя та голос. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, таким чином уряд прагне боротися з дипфейками - реалістичними фото чи відеозаписами людини, згенерованими за допомогою штучного інтелекту.

Після ухвалення відповідного закону, яке, ймовірно, відбудеться восени цього року, данці матимуть можливість вимагати від онлайн-платформ блокування будь-якого контенту, який міститиме зовнішність чи голос людини без надання згоди. Ці вимоги можна буде підкріпити судовими позовами. 

Автори законопроєкту окремо зазначили, що його дія не поширюватиметься на пародії чи сатиру, аби дотриматися принципу свободи слова. Данія планує просувати свою ідею під час майбутнього головування у Раді Європейського Союзу. 

Данія першою в Європі боротиметься з діпфейками, надаючи авторські права на власні зовнішність і голос27.06.25, 17:11 • 2152 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоТехнології
Ґардіан
Рада Європейського Союзу
Данія
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