Дания предоставит гражданам авторское право на собственное тело и голос

Дания первой в Европе введет законодательную норму, согласно которой человек имеет авторское право на собственное тело, черты лица и голос. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, таким образом правительство стремится бороться с дипфейками – реалистичными фото или видеозаписями человека, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

После принятия соответствующего закона, которое, вероятно, состоится осенью этого года, датчане будут иметь возможность требовать от онлайн-платформ блокировки любого контента, который будет содержать внешность или голос человека без предоставления согласия. Эти требования можно будет подкрепить судебными исками.

Авторы законопроекта отдельно отметили, что его действие не будет распространяться на пародии или сатиру, чтобы соблюсти принцип свободы слова. Дания планирует продвигать свою идею во время будущего председательства в Совете Европейского Союза.

Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос