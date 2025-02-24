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"Дайте Україні шанс виграти війну": у Швеції закликають віддавати Києву 1% річного ВВП

"Дайте Україні шанс виграти війну": у Швеції закликають віддавати Києву 1% річного ВВП

Київ • УНН

 • 110423 перегляди

У Швеції активісти стверджують, що уряд та інші європейські країни можуть виділяти 1% ВВП на допомогу Україні. Це дозволить Україні мати більший військовий бюджет, ніж у росії.

Швеція може віддавати Україні 1 відсоток свого річного ВВП і має підштовхнути до того ж інші європейські країни. Про це у своїй статті для видання Svenska Dagbladet заявив один із засновників ініціативної групи "росія, геть з України", відомий шведський активіст Матс Адлер, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Адлер разом з однодумцями "щосереди протягом трьох років" стояв біля посольства рф у Швеції, протестуючи проти російської загарбницької війни.

Ми закликали посилити підтримку України в економічному, військовому та гуманітарному планах. У нас були виступи провідних економістів, які неодноразово доводили, що якби демократичні країни Європи витрачали 1 відсоток свого річного ВВП на підтримку України, це дало б українцям значно більший військовий бюджет, ніж у росії

- каже активіст.

За його словами, попри заяви про "екзистенціальну загрозу свободі Європи" шведські та інші європейські політики роблять занадто мало для перемоги України.

Такі великі країни, як Німеччина та Велика Британія, виділяють близько 0,2 відсотка, Франція та Італія – 0,1 відсотка. Але є багато тих, хто кращий за Швецію. Але навіть ті, хто дає найбільше, Естонія та Данія, не досягають необхідного 1 відсотка

- стверджує Адлер.

Він також наголошує, що виділяти Україні 1 відсоток річного ВВП - набагато більш економічно ефективний спосіб протистояти російській загрозі, ніж "інвестувати ресурси в кожну окрему країну, щоб озброїтися, щоб протистояти зростаючій загрозі після можливої ​​перемоги росії у війні в Україні".

"росія переживає різкий економічний спад. З нинішніми російськими військовими інвестиціями колапс рано чи пізно настане. За останні сто років це було двічі: у 1917 і 1990 роках. Якщо Європа заступиться за Україну, ми станемо свідками третього краху росії", - резюмував Адлер.

Нагадаємо

Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 млрд шведських крон (майже 113 млн доларів). Про повідомила глава МЗС цієї країни Марія Мальмер Стенергард. За її словами, Київ, зокрема, отримає системи Robot 70 та Tridon Mk2.

Відправка Швецією миротворців у післявоєнну Україну є "можливою" - прем'єр17.02.25, 13:32 • 29222 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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