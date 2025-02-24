"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

Швеция может отдавать Украине 1 процент своего годового ВВП и должна подтолкнуть к тому же другие европейские страны. Об этом в своей статье для издания Svenska Dagbladet заявил один из основателей инициативной группы "россия, прочь из Украины", известный шведский активист Матс Адлер, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Адлер вместе с единомышленниками "каждую среду в течение трех лет" стоял у посольства рф в Швеции, протестуя против российской захватнической войны.

Мы призывали усилить поддержку Украины в экономическом, военном и гуманитарном планах. У нас были выступления ведущих экономистов, которые неоднократно доказывали, что если бы демократические страны Европы тратили 1 процент своего годового ВВП на поддержку Украины, это дало бы украинцам значительно больший военный бюджет, чем у россии - говорит активист.

По его словам, несмотря на заявления об "экзистенциальной угрозе свободе Европы" шведские и другие европейские политики делают слишком мало для победы Украины.

Такие крупные страны, как Германия и Великобритания, выделяют около 0,2 процента, Франция и Италия - 0,1 процента. Но есть много тех, кто лучше Швеции. Но даже те, кто дает больше всего, Эстония и Дания, не достигают необходимого 1 процента - утверждает Адлер.

Он также отмечает, что выделять Украине 1 процент годового ВВП - гораздо более экономически эффективный способ противостоять российской угрозе, чем "инвестировать ресурсы в каждую отдельную страну, чтобы вооружиться, чтобы противостоять растущей угрозе после возможной победы России в войне в Украине".

"россия переживает резкий экономический спад. С нынешними российскими военными инвестициями коллапс рано или поздно наступит. За последние сто лет это было дважды: в 1917 и 1990 годах. Если Европа вступится за Украину, мы станем свидетелями третьего краха россии", - резюмировал Адлер.

Напомним

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны на общую сумму 1,2 млрд шведских крон (почти 113 млн долларов). Об этом сообщила глава МИД этой страны Мария Мальмер Стенергард. По ее словам, Киев, в частности, получит системы Robot 70 и Tridon Mk2.

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