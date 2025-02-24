"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

ukenru
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 102176 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 107480 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
23 февраля, 14:41 • 116627 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 111694 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 108628 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 100253 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
23 февраля, 13:00 • 78798 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
23 февраля, 12:42 • 56118 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
23 февраля, 12:17 • 60231 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
23 февраля, 11:34 • 60209 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У США есть логика, что если их бизнес заходит на территорию, то это является гарантиями безопасности - Президент

У США есть логика, что если их бизнес заходит на территорию, то это является гарантиями безопасности - Президент

23 февраля, 15:57 • 29963 просмотра
Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

23 февраля, 16:03 • 54361 просмотра
Президент раскрыл, кто сядет за стол будущих переговоров с россией

Президент раскрыл, кто сядет за стол будущих переговоров с россией

23 февраля, 17:09 • 36000 просмотра
В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

23 февраля, 17:13 • 35922 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 38788 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 182659 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 189663 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 165925 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 188899 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 184660 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 38788 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 144271 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 127227 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 137140 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 174951 просмотра
Актуальное
"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

Киев  •  УНН

 • 844 просмотра

Read in English

В Швеции активисты утверждают, что правительство и другие европейские страны могут выделять 1% ВВП на помощь Украине. Это позволит Украине иметь больший военный бюджет, чем у россии.

Швеция может отдавать Украине 1 процент своего годового ВВП и должна подтолкнуть к тому же другие европейские страны. Об этом в своей статье для издания Svenska Dagbladet заявил один из основателей инициативной группы "россия, прочь из Украины", известный шведский активист Матс Адлер, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Адлер вместе с единомышленниками "каждую среду в течение трех лет" стоял у посольства рф в Швеции, протестуя против российской захватнической войны.

Мы призывали усилить поддержку Украины в экономическом, военном и гуманитарном планах. У нас были выступления ведущих экономистов, которые неоднократно доказывали, что если бы демократические страны Европы тратили 1 процент своего годового ВВП на поддержку Украины, это дало бы украинцам значительно больший военный бюджет, чем у россии

- говорит активист.

По его словам, несмотря на заявления об "экзистенциальной угрозе свободе Европы" шведские и другие европейские политики делают слишком мало для победы Украины.

Такие крупные страны, как Германия и Великобритания, выделяют около 0,2 процента, Франция и Италия - 0,1 процента. Но есть много тех, кто лучше Швеции. Но даже те, кто дает больше всего, Эстония и Дания, не достигают необходимого 1 процента

- утверждает Адлер.

Он также отмечает, что выделять Украине 1 процент годового ВВП - гораздо более экономически эффективный способ противостоять российской угрозе, чем "инвестировать ресурсы в каждую отдельную страну, чтобы вооружиться, чтобы противостоять растущей угрозе после возможной победы России в войне в Украине".

"россия переживает резкий экономический спад. С нынешними российскими военными инвестициями коллапс рано или поздно наступит. За последние сто лет это было дважды: в 1917 и 1990 годах. Если Европа вступится за Украину, мы станем свидетелями третьего краха россии", - резюмировал Адлер.

Напомним

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны на общую сумму 1,2 млрд шведских крон (почти 113 млн долларов). Об этом сообщила глава МИД этой страны Мария Мальмер Стенергард. По ее словам, Киев, в частности, получит системы Robot 70 и Tridon Mk2.

Отправка Швецией миротворцев в послевоенную Украину является "возможной" - премьер17.02.25, 13:32 • 28892 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаЭкономикаполитика
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы