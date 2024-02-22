CNN: пес Байдена не менше 24 разів кусав агентів Секретної служби

Собака сімейства американського президента Джо Байдена - німецька вівчарка Коммандер - не менше 24 разів кусала співробітників Секретної служби США (USSS) у Білому домі та інших місцях, повідомив телеканал CNN 21 лютого з посиланням на отримані внутрішні документи відомства, передає УНН.

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Згідно з документами, ситуація стала серйозною проблемою для сотень співробітників, які гарантують безпеку Білого дому, багатьом з них довелося змінити звички, щоб уникнути нападів собаки. Керівництво навіть направило рекомендації в електронному листі у червні 2023 року, попередивши, що агенти "мають проявляти творчий підхід, щоб забезпечити особисту безпеку".

CNN вивчив понад 400 сторінок документів. У жовтні 2022 року неназваний фахівець секретної служби описав інцидент і сказав, що у службі "занепокоєні поведінкою свійських тварин у сім'ї і що з іншими може статися щось гірше".

Джерело, близьке до родини Байденів, повідомило CNN, що сім'я президента США почувається "жахливо" і була "убита горем" через серію інцидентів з укусами Коммандера.

Сім'я неодноразово намагалася впоратися з ситуацією, яка далася взнаки у жовтні 2022 року, але інциденти тривали цілий рік. Коммандер з'явився у родині Байдена цуценям у грудні 2021 року.

Президент і перша леді ретельно дбають про безпеку тих, хто працює у Білому домі, та тих, хто захищає їх щодня. Незважаючи на додаткове дресирування собак, прив'язування, роботу з ветеринарами та консультації з фахівцями з поведінки тварин, ситуація в Білому домі виявилася нестерпною для Коммандера. З осені він жив з іншими членами сім'ї