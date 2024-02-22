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CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 04:45  •  8334 просмотра

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Согласно внутренним документам, полученным CNN, собака семьи Байденов Командор покусал агентов Секретной службы по меньшей мере 24 раза за прошлый год.

Собака семейства американского президента Джо Байдена - немецкая овчарка Коммандер - не менее 24 раз кусала сотрудников Секретной службы США (USSS) в Белом доме и других местах, сообщил телеканал CNN 21 февраля со ссылкой на полученные внутренние документы ведомства, передает УНН.

Детали

Согласно документам, ситуация стала серьезной проблемой для сотен сотрудников, которые обеспечивают безопасность Белого дома, многим из них пришлось изменить привычки, чтобы избежать нападений собаки. Руководство даже направило рекомендации в электронном письме в июне 2023 года, предупредив, что агенты "должны проявлять творческий подход, чтобы обеспечить личную безопасность".

CNN изучил более 400 страниц документов. В октябре 2022 года неназванный специалист секретной службы описал инцидент и сказал, что в службе "обеспокоены поведением домашних животных в семье и что с другими может произойти что-то хуже".

Источник, близкий к семье Байденов, сообщил CNN, что семья президента США чувствует себя "ужасно" и была "убита горем" из-за серии инцидентов с укусами Коммандера.

Семья неоднократно пыталась справиться с ситуацией, которая дала о себе знать в октябре 2022 года, но инциденты продолжались целый год. Коммандер появился в семье Байдена щенком в декабре 2021 года.

Президент и первая леди тщательно заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их ежедневно. Несмотря на дополнительную дрессировку собак, привязывание, работу с ветеринарами и консультации со специалистами по поведению животных, ситуация в Белом доме оказалась невыносимой для Коммандера. С осени он жил с другими членами семьи

сообщила директор по коммуникациям первой леди США Элизабет Александер в заявлении для CNN.
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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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CNN: пес Байдена не менше 24 разів кусав агентів Секретної служби
CNN: Biden's dog bit Secret Service agents at least 24 times
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CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

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