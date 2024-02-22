CNN: пес Байдена не менее 24 раз кусал агентов Секретной службы

Собака семейства американского президента Джо Байдена - немецкая овчарка Коммандер - не менее 24 раз кусала сотрудников Секретной службы США (USSS) в Белом доме и других местах, сообщил телеканал CNN 21 февраля со ссылкой на полученные внутренние документы ведомства, передает УНН.

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Согласно документам, ситуация стала серьезной проблемой для сотен сотрудников, которые обеспечивают безопасность Белого дома, многим из них пришлось изменить привычки, чтобы избежать нападений собаки. Руководство даже направило рекомендации в электронном письме в июне 2023 года, предупредив, что агенты "должны проявлять творческий подход, чтобы обеспечить личную безопасность".

CNN изучил более 400 страниц документов. В октябре 2022 года неназванный специалист секретной службы описал инцидент и сказал, что в службе "обеспокоены поведением домашних животных в семье и что с другими может произойти что-то хуже".

Источник, близкий к семье Байденов, сообщил CNN, что семья президента США чувствует себя "ужасно" и была "убита горем" из-за серии инцидентов с укусами Коммандера.

Семья неоднократно пыталась справиться с ситуацией, которая дала о себе знать в октябре 2022 года, но инциденты продолжались целый год. Коммандер появился в семье Байдена щенком в декабре 2021 года.