Чорну скриньку літака після катастрофи у Південній Кореї відправлять до США

У Південній Кореї слідчі, які розслідують аварію літака Jeju Air, внаслідок якої загинули 179 людей у ​​найстрашнішій авіакатастрофі на території країни, заявили в середу, що відправлять одну з витягнутих чорних скриньок до США для аналізу, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Літак перевозив 181 людину з Таїланду в неділю, коли подав сигнал лиха і приземлився, після чого врізався в огорожу і загорівся, внаслідок чого загинули всі, хто перебував на борту, за винятком двох бортпровідників, яких витягли з-під палаючих уламків.

Південнокорейські та американські слідчі, зокрема з Boeing, прочісують місце аварії на південному заході Муана з моменту катастрофи.

"Ушкоджений бортовий самописець був визнаний таким, що не підлягає відновленню для вилучення даних усередині країни", - сказав заступник міністра цивільної авіації Південної Кореї Чжу Чон-ван.

"Сьогодні було вирішено перевезти його до США для аналізу у співпраці з Національною радою з безпеки на транспорті США", - зазначив він.

Раніше Чжу сказав, що обидва чорні ящики літака було витягнуто, а для бортового мовного самописця "первинне вилучення вже завершено".

"На основі цих попередніх даних ми плануємо розпочати конвертацію в аудіоформат", - сказав він, маючи на увазі, що слідчі зможуть почути останні переговори пілотів.

Друга чорна скринька, бортовий самописець, "була виявлена ​​з відсутнім роз'ємом", сказав Чжу.

"Наразі експерти проводять остаточну перевірку, щоб визначити, як витягти з нього дані", - вказав він.

Спочатку офіційні особи вказали на зіткнення з птахом як на можливу причину катастрофи, але з того часу вони заявили, що розслідування також вивчає бетонну огорожу в кінці злітно-посадкової смуги, з якою, як було зафіксовано на драматичному відео, Boeing 737-800 стикається перед тим, як спалахнути.

Вони також сказали, що спеціальна перевірка всіх моделей Boeing 737-800, які експлуатують місцеві перевізники, перевіряє їх шасі після питань про можливу механічну несправність під час катастрофи.

Перевірки, що продовжуються, "в основному зосереджені на шасі, яке в цьому випадку не розкрилося належним чином", заявив генеральний директор з політики безпеки польотів Ю Кен Су.

Місцеві ЗМІ повідомили, що шасі розкрилося належним чином під час першої невдалої спроби посадки рейсу 2216 авіакомпанії Jeju Air в аеропорту Муан, а потім не розкрилося під час другої.

Питання "ймовірно, буде розглянуто Радою з розслідування авіаційних нещасних випадків шляхом всебічного вивчення різних показань та доказів під час розслідування", заявило на брифінгу міністерство земель, яке займається цивільною авіацією.

Виконувач обов'язків президента країни Чхве Сан Мок, який перебуває при владі менше тижня, заявив у середу, що процес ідентифікації жертв нарешті завершено, і що більше тіл було передано родичам, щоб вони могли провести похорон.

"Наші слідчі разом з Національною радою з безпеки на транспорті США та виробником проводять спільне розслідування причин аварії", - сказав Чхве на нараді у середу.

"Комплексний аналіз та перевірка конструкції літака та даних чорної скриньки виявлять причину аварії", - додав Чхве.

Американські слідчі прибули в понеділок і попрямували до Муана, при цьому початкове спільне розслідування на місці було зосереджено на навігаційній системі, відомої як локалізатор, яка допомагає при посадці літаків.

Локалізатор, встановлений на бетонній конструкції в міжнародному аеропорту Муан, є тим бар’єром, який, як вважають, посилив серйозність катастрофи Jeju Air.

Літак переважно перевозив відпочиваючих з поїздок до Бангкока наприкінці року, причому всі пасажири були громадянами Кореї, за винятком двох тайців.

Більш повний звіт про те, що пішло не так в останні хвилини польоту, очікується після того, як влада проаналізує чорні скриньки.

Стіна знаходилась занадто близько до злітної смуги: розслідування найбільшої авіакатастрофи в історії Південної Кореї