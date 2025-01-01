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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черный ящик самолета после катастрофы в Южной Корее отправят в США

Черный ящик самолета после катастрофы в Южной Корее отправят в США

Киев  •  УНН

 • 5204 просмотра

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В Южной Корее в авиакатастрофе погибли 179 человек, выжили только двое бортпроводников. Следователи направляют поврежденный черный ящик в США для анализа причин катастрофы.

В Южной Корее следователи, расследующие аварию самолета Jeju Air, в результате которой погибли 179 человек в самой страшной авиакатастрофе на территории страны, заявили в среду, что отправят один из извлеченных черных ящиков в США для анализа, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Самолет перевозил 181 человека из Таиланда в воскресенье, когда подал сигнал бедствия и приземлился, после чего врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли все, кто находился на борту, за исключением двух бортпроводников, которых вытащили из-под горящих обломков.

Южнокорейские и американские следователи, в частности из Boeing, прочесывают место аварии на юго-западе Муана с момента катастрофы.

«Поврежденный бортовой самописец был признан не подлежащим восстановлению для извлечения данных внутри страны», - сказал заместитель министра гражданской авиации Южной Кореи Чжу Чон-ван.

«Сегодня было решено перевезти его в США для анализа в сотрудничестве с Национальным советом по безопасности на транспорте США», - отметил он.

Ранее Чжу сказал, что оба черных ящика самолета были извлечены, а для бортового речевого самописца «первичное извлечение уже завершено».

«На основе этих предварительных данных мы планируем начать конвертацию в аудиоформат», - сказал он, имея в виду, что следователи смогут услышать последние переговоры пилотов.

Второй черный ящик, бортовой самописец, «был обнаружен с отсутствующим разъемом», сказал Чжу.

«Сейчас эксперты проводят окончательную проверку, чтобы определить, как извлечь из него данные», - указал он.

Первоначально официальные лица указали на столкновение с птицей как на возможную причину катастрофы, но с тех пор они заявили, что расследование также изучает бетонное ограждение в конце взлетно-посадочной полосы, с которым, как было зафиксировано на драматическом видео, Boeing 737-800 сталкивается перед тем, как вспыхнуть.

Они также сказали, что специальная проверка всех моделей Boeing 737-800, которые эксплуатируют местные перевозчики, проверяет их шасси после вопросов о возможной механической неисправности во время катастрофы.

Продолжающиеся проверки «в основном сосредоточены на шасси, которое в этом случае не раскрылось должным образом», заявил генеральный директор по политике безопасности полетов Ю Кен Су.

Местные СМИ сообщили, что шасси раскрылось должным образом во время первой неудачной попытки посадки рейса 2216 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан, а затем не раскрылось во время второй.

Вопрос «вероятно, будет рассмотрен Советом по расследованию авиационных несчастных случаев путем всестороннего изучения различных показаний и доказательств в ходе расследования», заявило на брифинге министерство земель, которое занимается гражданской авиацией.

Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок, который находится у власти меньше недели, заявил в среду, что процесс идентификации жертв наконец завершен, и что больше тел было передано родственникам, чтобы они могли провести похороны.

«Наши следователи вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте США и производителем проводят совместное расследование причин аварии», - сказал Чхве на совещании в среду.

«Комплексный анализ и проверка конструкции самолета и данных черного ящика выявят причину аварии», - добавил Чхве.

Американские следователи прибыли в понедельник и направились в Муан, при этом первоначальное совместное расследование на месте было сосредоточено на навигационной системе, известной как локализатор, которая помогает при посадке самолетов.

Локализатор, установленный на бетонной конструкции в международном аэропорту Муан, является тем барьером, который, как полагают, усилил серьезность катастрофы Jeju Air.

Самолет преимущественно перевозил отдыхающих из поездок в Бангкок в конце года, причем все пассажиры были гражданами Кореи, за исключением двух тайцев.

Более полный отчет о том, что пошло не так в последние минуты полета, ожидается после того, как власти проанализируют черные ящики.

Стена находилась слишком близко к взлетной полосе: расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи31 дек. 2024, 09:28 • 17612 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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