Чоловіка засудили до 5,5 років за аферу з квартирами київського професора
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Суд засудив до 5, 5 років позбавлення волі чоловіка за аферу з квартирами київського професора. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“Після дослідження всього обсягу доказів у суді обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі. За результатом судового розгляду чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений наразі перебуває під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Також на незаконно відчужені квартири накладено арешт. Вживаються заходи щодо їх повернення.
Так, повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, діючи у змові з іншими співучасниками, втерся в довіру 63-річному професору фізико-математичних наук, який проживав самотньо, та скориставшись його хворобливим станом викрав правовстановлюючі документи на дві його квартири у місті Києві та паспорт.
У подальшому зловмисники підробили ці документи на підставних осіб та використали їх під час нотаріального посвідчення договорів відчуження вказаного майна.
“Слідством доведено, що саме обвинувачений був присутній під час укладення відповідних договорів відчуження квартир та розпоряджався цим майном на власний розсуд. Сума збитків, завданих діями обвинуваченого, становить понад 3,5 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, до суду скерували справу привласнення квартир у Києві аферистами.