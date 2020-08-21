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Мужчину приговорили к 5,5 годам за аферу с квартирами киевского профессора

Мужчину приговорили к 5,5 годам за аферу с квартирами киевского профессора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы мужчину за аферу с квартирами киевского профессора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

“После исследования всего объема доказательств в суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме. По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый сейчас находится под стражей”, — говорится в сообщении.

Также на незаконно отчужденные квартиры наложен арест. Принимаются меры по их возврату.

Так, сообщается, что согласно материалам следствия, обвиняемый, действуя в сговоре с другими соучастниками, втерся в доверие 63-летнему профессору физико-математических наук, проживавший одиноко, и воспользовавшись его болезненным состоянием похитил правоустанавливающие документы на две его квартиры в Киеве и паспорт.

В дальнейшем злоумышленники подделали эти документы на подставных лиц и использовали их при нотариальном удостоверении договоров отчуждения указанного имущества.

“Следствием доказано, что именно обвиняемый присутствовал при заключении соответствующих договоров отчуждения квартир и распоряжался этим имуществом по своему усмотрению. Сумма ущерба, нанесенного действиями обвиняемого, составляет более 3,5 млн гривен”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в суд направили дело присвоение квартир в Киеве аферистами.

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