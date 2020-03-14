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Чоловік викрав автомобіль, втомившись чекати громадський транспорт

Чоловік викрав автомобіль, втомившись чекати громадський транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. В Одеській області затримали чоловіка, який викрав автомобіль, щоб доїхати додому від друзів, бо втомився чекати громадський транспорт. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеської області.

“Близько четвертої години ранку ВАЗ потерпілого група реагування патрульної поліції зупинила аж за два десятки кілометрів від його місця проживання — у Вапнярці. З’ясувалося, що житель Лиманськомуго району, який сидів за кермом, скористався чужою автівкою, щоб доїхати додому від друзів, бо “втомився чекати громадський транспорт”, — йдеться в повідомленні.

Також, правопорушник зізнався, що до салону проник, віджавши на дверях скло, пошкодив замок запалювання й поїхав.

“За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом у Суворовському відділі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, 28-річному фігурантові загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль та заснув у ньому.

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