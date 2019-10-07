Чоловік погрожував підірвати будинок на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Чоловік погрожував підірвати будинок у Павлограді Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Сьогодні, 7 жовтня о 16:04 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків по вул. Степового Фронту м. Павлограда перебуває сумка з 10 кг тротилу. За словами заявника, він має намір "підірвати все навкруги", - йдеться в повідомленні.
На вказане в повідомленні місце направилися слідчо-оперативні групи та поліцейські сектору реагування патрульної поліції Павлоградського відділу поліції на чолі з керівником. Під час обстеження будинку будь-яких небезпечних предметів виявлено не було.
"Вже через 10 хвилин після надходження до поліції повідомлення про замінування будинку, особа "мінера" була встановлена. Чоловіка затримали — ним виявився 41-річний житель Юр'ївського району, який, попередньо, знаходився в стані алкогольного сп’яніння", - проінформували у поліції.
Серед особистих речей затриманого вибухових речовин також не виявлено.
Затриманого доставили до Павлоградського відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
Нагадаємо, 18 вересня у Києві озброєний чоловік пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро. У ході масштабної спецоперації правоохоронців його вдалося затримати.
Мінером мосту виявився Олексій Белько — уродженець Криму, колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку.
Йому повідомили про підозру за двома статтями та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.