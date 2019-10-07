Мужчина угрожал подорвать дом в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Мужчина угрожал взорвать дом в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Сегодня, 7 октября в 16:04 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Степного Фронта г. Павлограда находится сумка с 10 кг тротила. По словам заявителя, он намерен "подорвать все вокруг", - говорится в сообщении.
На указанное в сообщении место направились следственно-оперативные группы и полицейские сектора реагирования патрульной полиции Павлоградского отдела полиции во главе с руководителем. При обследовании дома опасных предметов обнаружено не было.
"Уже через 10 минут после поступления в полицию сообщения о минировании здания, личность "минера" была установлена. Мужчину задержали - им оказался 41-летний житель Юрьевского района, который, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировали в полиции.
Среди личных вещей задержанного взрывчатых веществ также не обнаружено.
Задержанного доставили в Павлоградский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Напомним, 18 сентября в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов его удалось задержать.
Минером моста оказался Алексей Белько - уроженец Крыма, бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку.
Ему сообщили о подозрении по двум статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.