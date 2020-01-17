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Члени уряду відреагували на заяву Гончарука про відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Деякі члени уряду відреагували на заяву Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, висловивши підтримку і перечисливши, чого вдалося досягти за чотири з половиною місяці роботи нового Кабміну, передає УНН.

Члени уряду відреагували на заяву Гончарука про відставку

Зокрема, свої думки з приводу відставки Прем'єра висловили віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністри освіти Ганна Новосад, соціальної політики Юлія Соколовська, у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда. Також під час заходу у п'ятницю підтримку Прем'єру висловив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Я підтримую Олексія Гончарука. Всю нашу команду. Ті процеси, які запущені, потрібно довести до розуму. Я особисто не тримаюся за посаду, щоб все зробити потрібно максимальну довіру всіх політичних партнерів, ваше. 24/7 ми робимо те, що зламано в корені. Причини того, як ми живемо. Але ми повинні пережити цю першу сильну хвилю проти нас. Незважаючи на результат ситуації, 30 січня буде презентація "Дії", готового додатка, порталу цифрового освіти та інших конкретних перемог. Продовжуємо працювати! Всім дякую!" - написав Михайло Федоров.

"Я поважаю рішення Олексія Гончарука. Це були 4,5 місяці, за які я вдячний Президенту Володимиру Зеленському, парламенту і Прем’єру. У складі команди я робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще, отримувала ще більше міжнародної підтримки і рухалася вперед. Це було прикольно і важливо. Але життя буремне. Особливо політичне. Особисто у мене зараз є відчуття потягу, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Та питання не в особистостях, а в системі. За будь-якого уряду Україна має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції і розвитку глибоких відносин з США, Китаєм, Індією та іншими важливими партнерами", - вказав Дмитро Кулеба.

"Ми одна команда, яка без довіри та взаємодії результатів не досягне, тому я підтримую рішення Прем‘єра. Але! Роботу ніхто не відміняв, тому працювати ми продовжуєм. До подальших рішень, якими б вони не були", - зазначила Ганна Новосад.

"Ми є єдиною командому, тому підтримуємо позицію Прем'єр-міністра та чекаємо на рішення Президента. Та продовжуємо працювати", - зауважила Юлія Соколовська.

"Наша команда – класичний уряд технократів. Без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини. Працювати в такій команді – складно (бо мусиш постійно підвищувати професійну планку), але надзвичайно драйвово (бачиш швидкі результати). Політичні ігрища довкола Уряду останнім часом розцінюю як намагання нав’язати команді технократів якусь дивну політичну позицію. Цього не буде. Тому підтримую позицію Прем’єра. Чекаємо на рішення Президента. Та, звісно, продовжуємо працювати", - написала Оксана Коляда.

"Ми є командою Президента, ми прийшли реформувати країну, ми прийшли боротися з корупцією. Ви всі бачите і є свідками того, як шалено опирається система, і для нас у команді, для всіх нас в Україні, важлива повага, довіра, що забезпечує формування країни та наш успіх. Я повністю підтримую Прем’єра, і ми чекаємо рішення Президента з цього питання, і працюємо в штатному режимі", - відзначив з цього приводу Володимир Бородянський.

Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.

Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".

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