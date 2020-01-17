Члены правительства отреагировали на заявление Гончарука об отставке

В частности, свои мысли по поводу отставки Премьера выразили вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министры образования Анна Новосад, социальной политики Юлия Соколовская, по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Также во время мероприятия в пятницу поддержку Премьеру выразил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены нужно довести до ума. Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать нужно максимальное доверие всех политических партеров, ваше. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас. Несмотря на исход ситуации 30 января будет презентация "Дии", готового приложения, портала цифрового образования и других конкретных побед. Продолжаем работать! Всем спасибо!" - написал Михаил Федоров.

"Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и Премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Но вопрос не в личностях, а в системе. При любом правительстве Украины должна двигаться путем европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - указал Дмитрий Кулеба.

"Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение Премьера. Но! Работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были", - отметила Анна Новосад.

"Мы единая команда, поэтому поддерживаем позицию Премьер-министра и ждем решения Президента. И продолжаем работать", - отметила Юлия Соколовская.

"Наша команда - классическое правительство технократов. Без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины. Работать в такой команде - сложно (потому что должен постоянно повышать профессиональную планку), но чрезвычайно драйвово (видишь быстрые результаты). Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию Премьера. Ждем решения Президента. Но, конечно, продолжаем работать", - написала Оксана Коляда.

"Мы являемся командой Президента, мы пришли реформировать страну, мы пришли бороться с коррупцией. Вы все видите и являемся свидетелями того, как безумно опирается система, и для нас в команде, для всех нас в Украине, важно уважение, доверие, обеспечивающие формирование страны и наш успех. Я полностью поддерживаю Премьера, и мы ждем решения Президента по этому вопросу, и работаем в штатном режиме", - отметил по этому поводу Владимир Бородянский.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".