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Четверо людей поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині

Четверо людей поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині

Київ • УНН

 • 29564 перегляди

Російські військові обстріляли 14 населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши критично важливу інфраструктуру, 11 приватних будинків, склад та приватний автомобіль, 4 людини отримали поранення.

Російські військові минулої доби обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені об'єкти критичної та промислової  інфраструктури, 11 приватних будинків, складське приміщення. Четверо людей поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Деталі

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної та промислової  інфраструктури. Побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

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Лілія Подоляк

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