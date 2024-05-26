Четыре человека ранены в результате вражеских обстрелов на Херсонщине

Российские военные за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры, 11 частных домов, складское помещение. Четыре человека ранены, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Львов, Гавриловка, Велетенское, Республиканец, Станислав, Камышаны, Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Берислав, Высокое, Ивановка, Тягинка и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 11 частных домов. Было зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Побиты хозяйственные постройки, складское помещение и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

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