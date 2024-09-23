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Четверо чоловіків на гумовому човні збиралися перепливти Тису: їх затримали

Четверо чоловіків на гумовому човні збиралися перепливти Тису: їх затримали

Київ • УНН

 • 14283 перегляди

Чотирьох чоловіків затримали при спробі нелегально перетнути кордон з Угорщиною на гумовому човні. Вони планували заплатити організаторам від 4 до 12 тисяч доларів за переправу через Тису.

Четверо чоловіків планували перепливати Тису на гумовому човні, щоб потрапити в Угорщину, їх затримали цієї ночі прикордонники, пише УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

Правопорушників наряд помітив близько першої години ночі. Чоловіки несли з собою гумовий човен та швидко рухалися в бік кордону. За 50 метрів до держрубежу наряд затримав зловмисників. Ними виявилися двоє жителів Дніпропетровщини, один житель Київщини та один житель Харківщини.

Для складання адмінпротоколів та з’ясування усіх обставин правопорушення "човнярів" доставили у прикордонний підрозділ.

Зі слів затриманих стало відомо, що один із чоловіків заплатив організаторам свого "вояжу" 12 тисяч доларів, інший 4 тисячі доларів авансу, ще 7 тисяч доларів повинен був заплатити у випадку успішного подолання Тиси, а двоє їх "компаньйонів" домовилися віддати по 11 тисяч доларів США, якщо зможуть потрапити на територію Угорщини та залишитися живими.

Доповнення

"Від початку повномасштабного вторгнення по обидва береги Тиси, де проходить кордон з Угорщиною та Румунією, прикордонники виявили тіла 41 потопельника", - вказали в Держприкордонслужбі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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