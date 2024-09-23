Четверо мужчин на резиновой лодке собирались переплыть Тису: их задержали
Киев • УНН
Четырех мужчин задержали при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией на резиновой лодке. Они планировали заплатить организаторам от 4 до 12 тысяч долларов за переправу через Тису.
Четверо мужчин планировали переплывать Тису на резиновой лодке, чтобы попасть в Венгрию, их задержали этой ночью пограничники, пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
Правонарушителей наряд заметил около часа ночи. Мужчины несли с собой резиновую лодку и быстро двигались в сторону границы. За 50 метров до госграницы наряд задержал злоумышленников. Ими оказались двое жителей Днепропетровщины, один житель Киевщины и один житель Харьковщины.
Для составления админпротоколов и выяснения всех обстоятельств правонарушения "лодочников" доставили в пограничное подразделение.
Со слов задержанных стало известно, что один из мужчин заплатил организаторам своего "вояжа" 12 тысяч долларов, другой 4 тысячи долларов аванса, еще 7 тысяч долларов должен был заплатить в случае успешного преодоления Тисы, а двое их "компаньонов" договорились отдать по 11 тысяч долларов США, если смогут попасть на территорию Венгрии и остаться живыми.
Дополнение
"С начала полномасштабного вторжения по обоим берегам Тисы, где проходит граница с Венгрией и Румынией, пограничники обнаружили тела 41 утопленника", - указали в Госпогранслужбе.