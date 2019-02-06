Червона доріжка на "Берлінале" буде зроблена з морського сміття

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Червоний килим на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" цього року буде зроблений з переробленого сміття, яке виловили у морі. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомило міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини, яке співпрацювало з організаторами фестивалю, передає УНН із посиланням на DW.