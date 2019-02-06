Червона доріжка на "Берлінале" буде зроблена з морського сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Червоний килим на 69-му Берлінському міжнародному кінофестивалі "Берлінале" цього року буде зроблений з переробленого сміття, яке виловили у морі. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомило міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини, яке співпрацювало з організаторами фестивалю, передає УНН із посиланням на DW.
Перед трьома основними майданчиками фестивалю буде розгорнуто 2430 квадратних метрів килимових покриттів. Для їхнього виробництва було використано 1,6 тонни відходів, виловлених у морі, зокрема рибальських сіток, та старі килими.
Ця акція має привернути увагу до проблеми забруднення світового океану відходами з пластику.
“Червона килимова доріжка на Берлінале ніколи не була такою зеленою”, — заявив міністр економічної співпраці та розвитку Німеччини Ґерд Мюллер.
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За даними міністерства, щороку в океан викидається близько восьми мільйонів тонн пластикових відходів. Зараз вже 90 відсотків морських птахів мають у шлунках пластикові відходи. У 2050 році в океанах буде плавати більше пластику, ніж риби, наголошує відомство.
69-й “Берлінале” розпочнеться 7 лютого у столиці Німеччини.
Як повідомляв УНН, раніше документальний фільм The Distant Barking of Dogs (“Віддалений гавкіт собак”) данського режисера Саймона Леренґа Вілмонта (спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії) здобув нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку, США.