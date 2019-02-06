Красная дорожка на "Берлинале" будет сделана из морского мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Красный ковер на 69-м Берлинском международном кинофестивале "Берлинале" в этом году будет сделан из переработанного мусора, который выловили в море. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщило министерство экономического сотрудничества и развития Германии, которое сотрудничает с организаторами фестиваля, передает УНН со ссылкой на DW.
Перед тремя основными площадками фестиваля будет развернута 2430 квадратных метров ковровых покрытий. Для их производства было использовано 1,6 тонны отходов, выловленных в море, в частности рыболовных сетей, и старые ковры.
Эта акция должна привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана отходами из пластика.
"Красная ковровая дорожка на Берлинале никогда не была такой зеленой", - заявил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Триллер о Голодоморе вошел в основной конкурс Берлинале
По данным министерства, ежегодно в океан выбрасывается около восьми миллионов тонн пластиковых отходов. Сейчас уже 90 процентов морских птиц имеют в желудках пластиковые отходы. В 2050 году в океанах будет плавать больше пластика, чем рыбы, отмечает ведомство.
69-й "Берлинале" начнется 7 февраля в столице Германии.
Как сообщал УНН, ранее документальный фильм The Distant Barking of Dogs ( "Удаленный лай собак") датского режиссера Саймона Леренґа Уилмонт (совместного производства Дании, Швеции и Финляндии) получил награду кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке, США.