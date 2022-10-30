Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії на 31 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. “Чернігівобленерго” повідомив у Facebook, що у області заплановані аварійні відключення електроенергії на сьогодні, 31 жовтня, передає УНН.
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Сьогодні, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії. Однак поки що невідомо, якими будуть їх обсяги, а тому точного графіка відключень АТ “Чернігівобленерго” надати, на жаль, не може.
Єдине, про що відомо — тривалість перерв в електропостачанні не перевищуватиме чотирьох годин
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Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав терміново зменшити споживання електроенергії через вкрай важку ситуацію в області.