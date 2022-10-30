На Кіровоградщині закликали терміново зменшити споживання електроенергії через тяжку ситуацію в області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав терміново зменшити споживання електроенергії через вкрай важку ситуацію в області, передає УНН.
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“Прохання до жителів м. Кропивницького та Кіровоградської області – терміново зменшити споживання електроенергії. Ситуація на енергетичному фронті залишається вкрай важкою”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив голова ОВА, спеціалістам ПрАТ “Кіровоградобленерго” надзусиллями вдалося стабілізувати ситуацію, але для того, щоб не допустити аварійних відключень, потрібно зменшити електропостачання.
Нагадаємо
Завдяки економному споживанню електроенергії сьогодні вранці в Україні не вводили аварійні відключення, проте ввечері є такий ризик.