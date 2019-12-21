"Черкаські Мавпи" завдали четвертої поразки лідеру Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Баскетболісти "Прометею" прийняли "Черкаські Мавпи" у домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги України, передає УНН.
Після більш успішного першого відрізку для господарів з Кам'янського (25:19), гості відповіли більш гарною проведеною другою 10-хвилинкою та успішною третьою (35:22) за підсумками яких мали перевагу в 13 балів.
Далі "Мавпи" встояли у Кам’янському і вдруге в сезоні перемогли "Прометей" – цього разу на виїзді з рахунком 99:92.
Ключовим фактором стали 16 з 27 реалізованих триочкових командою гостей, що дозволило їм компенсувати програне підбирання і, відповідно, боротьбу у трисекундній зоні.
Статистика:
"Прометей": Лукашов 18 очок + 6 підбирань + 8 передач, Кулпеппер 17, Місяць, Конате 16, Майерс 16 + 14 підбирань + 3 перехоплення - 5 втрат – старт, Мальчевський 8, Антипов 6, Трент 5, Кривцов 4, Отверченко 2.
"Черкаські Мавпи": Ейрінгтон 11 очок + 5 передач, Попов 8 + 4 передачі, Бєліков 2, Райт 15 + 4 передачі + 2 блок-шота, Сергєєв – старт, Кольченко 21 + 4 передачі, Конєв 15, Ткаченко 10 + 6 підбирань + 2 блок-шота, Руслов 10, Хаджіфейзовіч 7 + 5 підбирань.
Зазначимо, що "Прометей" з 24 очками лідирує в чемпіонаті (10 виграшів і 4 поразки), але "Дніпро" має дві гри в запасі (10 виграшів). Клуб з Черкас займає 5 рядок (7 звитяг).