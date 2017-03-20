Черга зі 190 вантажівок стоїть біля митного посту "Ужгород"

Серед причини накопичення – перекриття 18 березня траси міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин, закінчення у перевізників дозволів на проїзд автомобільними дорогами Угорщини, а також більш прискіпливий огляд вантажівок працівниками митниці Словацької Республіки.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що роблять все можливе щоб перевізникам та суб’єктам ЗЕД доводилось проводити на кордоні найкоротші терміни. З метою уникнення черг, просять взяти до уваги вказану інформацію та, за можливістю, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ДФС чи інших митниць.

Як повідомляв УНН, житель Львівщини намагався переправити до Польщі партію бурштину.