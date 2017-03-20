Очередь из 190 грузовиков стоит у таможенного поста "Ужгород"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 35459 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103268 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118697 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177704 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124676 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117198 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106482 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107522 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Очередь из 190 грузовиков стоит у таможенного поста "Ужгород"

Очередь из 190 грузовиков стоит у таможенного поста "Ужгород"

Киев  •  УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. За выходные в зоне деятельности таможенного поста "Ужгород" накопилась значительное количество грузовых транспортных средств. Сейчас перед пунктом пропуска находится 190 грузовиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.

Среди причин накопления - перекрытие 18 марта трассы международного значения М-07 Киев - Ковель - Ягодин, окончание у перевозчиков разрешений на проезд по автомобильным дорогам Венгрии, а также более тщательный осмотр грузовиков работниками таможни Словацкой Республики.

Специалисты Закарпатской таможни ГФС отмечают, что делают все возможное, чтобы перевозчикам и субъектам ВЭД приходилось проводить на границе кратчайшие сроки. Во избежание очередей, просят принять во внимание указанную информацию и, по возможности, планировать пересечение таможенной границы через другие пункты пропуска зоны деятельности Закарпатской таможни ГФС или других таможен.

Как сообщал УНН, житель Львовской области пытался переправить в Польшу партию янтаря.

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