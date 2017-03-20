Очередь из 190 грузовиков стоит у таможенного поста "Ужгород"

Среди причин накопления - перекрытие 18 марта трассы международного значения М-07 Киев - Ковель - Ягодин, окончание у перевозчиков разрешений на проезд по автомобильным дорогам Венгрии, а также более тщательный осмотр грузовиков работниками таможни Словацкой Республики.

Специалисты Закарпатской таможни ГФС отмечают, что делают все возможное, чтобы перевозчикам и субъектам ВЭД приходилось проводить на границе кратчайшие сроки. Во избежание очередей, просят принять во внимание указанную информацию и, по возможности, планировать пересечение таможенной границы через другие пункты пропуска зоны деятельности Закарпатской таможни ГФС или других таможен.

Как сообщал УНН, житель Львовской области пытался переправить в Польшу партию янтаря.