Через вибух газу в Брюсселі постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В результаті вибуху газу в Брюсселі постраждали семеро людей, один з них серйозно, передає УНН з посиланням на RTBF.
В даний час на місці вибуху триває пожежа. Також ведуться пошуки можливих постраждалих.
Як повідомляв УНН, потужний вибух пролунав у житловому будинку в бельгійському місті Брюссель.
Відзначається, що в результаті вибуху серйозно пошкоджено декілька будинків, зруйновані фасади, в одному з будинків обвалився дах.
Прокуратура розслідує причини вибуху.