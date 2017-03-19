Из-за взрыва газа в Брюсселе пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В результате взрыва газа в Брюсселе пострадали семь человек, один из них серьезно, передает УНН со ссылкой на RTBF.
В настоящее время на месте взрыва продолжается пожар. Также ведутся поиски возможных пострадавших.
Как сообщал УНН, мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском городе Брюссель.
Отмечается, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько домов, разрушены фасады, в одном из домов обрушилась крыша.
Прокуратура расследует причины взрыва.