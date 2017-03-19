Из-за взрыва газа в Брюсселе пострадали семь человек

В настоящее время на месте взрыва продолжается пожар. Также ведутся поиски возможных пострадавших.

Как сообщал УНН, мощный взрыв прогремел в жилом доме в бельгийском городе Брюссель.

Отмечается, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько домов, разрушены фасады, в одном из домов обрушилась крыша.

Прокуратура расследует причины взрыва.