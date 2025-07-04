Через російський удар у столиці України збій у системі подачі газу: названо райони
Київ • УНН
У Києві тимчасово припинено розподіл газу в чотирьох районах через російський обстріл. Аварійні бригади "Київгазу" працюють над усуненням наслідків атаки.
Тимчасово припинено розподіл газу до будинків у низці районів Києва. Поки що фахівці АТ "КИЇВГАЗ" продовжують усунення наслідків ворожого обстрілу.
Передає УНН із посиланням на Київгаз.
Деталі
Унаслідок чергового обстрілу з боку рф на Київ тимчасово припинено розподіл газу до будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах
Аварійні бригади "Київгазу" продовжують працювати над наслідками російської атаки на столицю
Проводяться роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додають у Київгаз, - "просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розуміння".
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