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Через російський удар у столиці України збій у системі подачі газу: названо райони

Київ • УНН

 • 767 перегляди

У Києві тимчасово припинено розподіл газу в чотирьох районах через російський обстріл. Аварійні бригади "Київгазу" працюють над усуненням наслідків атаки.

Через російський удар у столиці України збій у системі подачі газу: названо райони

Тимчасово припинено розподіл газу до будинків у низці районів Києва. Поки що фахівці АТ "КИЇВГАЗ" продовжують усунення наслідків ворожого обстрілу.

Передає УНН із посиланням на Київгаз.

Деталі

Унаслідок чергового обстрілу з боку рф на Київ тимчасово припинено розподіл газу до будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах

- інформує відомство. 

Аварійні бригади "Київгазу" продовжують працювати над наслідками російської атаки на столицю 

Проводяться роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет. 

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додають у Київгаз, - "просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розуміння".

Нагадаємо

У Києві внаслідок нічної атаки рф 3-4 липня зафіксовано 26 постраждалих, включаючи 10-річну дівчинку з травмою ноги.

Рівень забруднення повітря в Києві залишається високим внаслідок масованої російської атаки в ніч з 3 на 4 липня. Радіаційний фон у столиці в нормі, але киянам рекомендовано не перебувати на відкритому повітрі.

У Києві 4 липня через нічну атаку частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному.

Нічна атака рф на Київ, одна з найгірших, відбулася одразу після розмови путіна з Трампом.

Абсолютно жахлива та безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших наразі. Сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Відразу після розмови путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно

- заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 19 постраждалих04.07.25, 01:36 • 76375 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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