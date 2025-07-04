Через російський удар у столиці України збій у системі подачі газу: названо райони

Тимчасово припинено розподіл газу до будинків у низці районів Києва. Поки що фахівці АТ "КИЇВГАЗ" продовжують усунення наслідків ворожого обстрілу.

Передає УНН із посиланням на Київгаз.

Унаслідок чергового обстрілу з боку рф на Київ тимчасово припинено розподіл газу до будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах

Аварійні бригади "Київгазу" продовжують працювати над наслідками російської атаки на столицю

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додають у Київгаз, - "просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розуміння".

У Києві внаслідок нічної атаки рф 3-4 липня зафіксовано 26 постраждалих, включаючи 10-річну дівчинку з травмою ноги.

Рівень забруднення повітря в Києві залишається високим внаслідок масованої російської атаки в ніч з 3 на 4 липня. Радіаційний фон у столиці в нормі, але киянам рекомендовано не перебувати на відкритому повітрі.

У Києві 4 липня через нічну атаку частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному.

Нічна атака рф на Київ, одна з найгірших, відбулася одразу після розмови путіна з Трампом.

Абсолютно жахлива та безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших наразі. Сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Відразу після розмови путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно