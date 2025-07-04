Из-за российского удара в столице Украины сбой в системе подачи газа: названы районы
Киев • УНН
В Киеве временно прекращено распределение газа в четырех районах из-за российского обстрела. Аварийные бригады "Киевгаза" работают над устранением последствий атаки.
Временно прекращено распределение газа в дома в ряде районов Киева. Пока специалисты АО "КИЕВГАЗ" продолжают устранение последствий вражеского обстрела.
Передает УНН со ссылкой на Киевгаз.
Детали
В результате очередного обстрела со стороны рф на Киев временно прекращено распределение газа в дома в Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах
Аварийные бригады "Киевгаза" продолжают работать над последствиями российской атаки на столицу
Проводятся работы по устранению последствий вражеского обстрела, в частности падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет.
"Приносим извинения за временные неудобства", - добавляют в Киевгазе, - "просим жителей сохранять спокойствие и благодарим за понимание".
Напомним
В Киеве в результате ночной атаки рф 3-4 июля зафиксировано 26 пострадавших, включая 10-летнюю девочку с травмой ноги.
Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким в результате массированной российской атаки в ночь с 3 на 4 июля. Радиационный фон в столице в норме, но киевлянам рекомендовано не находиться на открытом воздухе.
В Киеве 4 июля из-за ночной атаки частично перекрыто движение на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном.
Ночная атака рф на Киев, одна из худших, произошла сразу после разговора путина с Трампом.
Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших на данный момент. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно
Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 19 пострадавших04.07.25, 01:36 • 76314 просмотров