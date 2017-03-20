Через постійні знеструмлення Авдіївки побудують ЛЕП з підконтрольної території - МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Через постійні знеструмлення Авдіївки буде побудовано лінію електропередач з підконтрольної Україні території. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
“У зв’язку з постійним знеструмленням, буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляється, роботи триватимуть до 20 травня.
Нагадаємо, 16 березня лінію електропередач поблизу Авдіївки відновили після чергових обстрілів.
Так, 14 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, внаслідок чого припинено електропостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.
#Авдіївка У зв’язку з постійним знеструмленням,буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території.Роботи триватимуть до20.05— МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 марта 2017 г.