Через постоянные обесточивания Авдеевки построят ЛЭП с подконтрольной территории - МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Через постоянныя обесточивания Авдеевки будет построена линия электропередач с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"В связи с постоянным обесточиванием, будет построена линия электропередачи подконтрольной территории", - сказано в сообщении.
Как сообщается, работы продлятся до 20 мая.
Напомним, 16 марта линию электропередач вблизи Авдеевки восстановили после очередных обстрелов .
Так, 14 марта в результате боевых действий произошел разрыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.
# Авдеевка В связи с постоянным обесточиванием, будет построена линия электропередачи с подконтрольной територии. Работы продолжаться до 20.05- МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 марта 2017 г.