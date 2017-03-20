Через постоянные обесточивания Авдеевки построят ЛЭП с подконтрольной территории - МинВОТ

"В связи с постоянным обесточиванием, будет построена линия электропередачи подконтрольной территории", - сказано в сообщении.

Как сообщается, работы продлятся до 20 мая.

Напомним, 16 марта линию электропередач вблизи Авдеевки восстановили после очередных обстрелов .

Так, 14 марта в результате боевых действий произошел разрыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

# Авдеевка В связи с постоянным обесточиванием, будет построена линия электропередачи с подконтрольной територии. Работы продолжаться до 20.05